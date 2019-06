देश के दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचा मानसून, आज कई इलाकों में बारिश की सम्भावना

नई दिल्ली। देर से ही सही देश के दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून मेहरबान ( Todays weather update ) हो ही गया है। चैन्नई से लेकर कर्नाटक तक गुरुवार को बादल जमकर बरसे। भारतीय मौसम विभाग की माने तो अगले 6 दिन में कर्नाटक समेत दक्षिण भारत के कई इलाकों में मानसून पूरी तरह पहुंच जाएगा। वहीं Delhi -NCR में पिछले कुछ दिनों से कम हुई गर्मी एक बार फिर बढ़ सकती है।



भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले तीन से पांच दिन में मानसून की दिशा पूरे दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत की तरफ मेहरबान रहेगी। इसका असर दिखने भी लगा है। गुरुवार को चैन्नई और बेंगलूरु के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों के सूखे के बाद यहां बारिश हुई है।

#Punjab: #Rain with strong wind will occur over #Amritsar, Barnala, #Bathinda, Faridkot, Fatehgarh Sahib, Fazilka, Firozpur, Gurdaspur, Hoshiarpur, #Jalandhar, Kapurthala, Ludhiana, Mansa, Moga, Muktsar, Pathankot, #Patiala, Rupnagar, during next 3-4 hours