Tractor rally: ITO पर हुए हंगामे में एक शख्स की मौत, किसानों ने कहा- ‘पुलिस फायरिंग में गई जान’

नई दिल्ली। दिल्ली में किसानों का ट्रैक्टर परेड अब हिंसा का रूप लेता जा रहा है। कई किसान लाल किले पर पहुंच गए हैं। ट्रैक्टर में सवार सैकड़ों आंदोलनकारी लाल किला परिसर में पहुंच हंगामा शुरू कर दिया है । वहीं ITO पर एक शख्स की मौत की खबर आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार ITO पर हंगामें के दौरान उत्तराखंड निवासी नवनीत नाम के शख्स की मौत हो गई ।किसान नेताओं ने दावा है कि ITO पर पुलिस की फायरिंग के दौरान शख्स की मौत हो गई है। हालांकि अभी तक पुलिस की इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं आई है।

DTC bus vandalised by protesting farmers at ITO in central Delhi pic.twitter.com/ABxOkzlyjH