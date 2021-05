केरल में ट्रिपल लॉकडाउन, कोरोना के सर्वाधिक मामले आने पर चार जिलों में लागू

तिरुवनंतपुरम। बीते साल देश में कोरोना वायरस का पहला केस रिपोर्ट करने वाले राज्य केरल ने एक बड़ा कदम उठाया है। केरल ने सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामलों को रिपोर्ट करने वाले चार जिलों में रविवार मध्यरात्रि से ट्रिपल लॉकडाउन लागू कर दिया है और इसके अंतर्गत लागू पाबंदियां 23 मई तक जारी रहेंगी।

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस के सर्वाधिक मामले सामने आने के बाद ट्रिपल लॉकडाउन के तहत तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, त्रिशूर और मलप्पुरम जिलों की सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। वहीं, कोरोना वायरस के व्यापक प्रसार को रोकने के लिए प्रशासन की कोशिशों के तहत राज्य के अन्य 10 जिलों में मौजूदा लॉकडाउन भी जारी रहेगा।

तिरुवनंतपुरम जिला प्रशासन द्वारा जारी ट्रिपल लॉकडाउन गाइडलाइंस के मुताबिक सोमवार से शुरू होने वाले सप्ताह में भोजन, किराने का सामान, फल और सब्जियां, डेयरी उत्पाद, मांस और मछली, पशु चारा, मुर्गी पालन और पशु चारा बेकरी से संबंधित दुकानें एक दिन के अंतराल यानी अल्टरनेट दिनों में खुली रहेंगी।

Triple Lockdown - Strictest means to check #COVID19 spread.



In areas under it, Covid protocol violators (roaming around, crowding, unmasked), quarantine violators, their aids will be booked. Drones, Geo-fencing will be used to identify violators.



Stay safe. Keep others safe.