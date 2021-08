Twitter India ने MD Manish Maheshwari को हटाया, अमरीका में दी गई नई जिम्मेदारी

नई दिल्ली। भारत में लागू नए आई कानूनों के बाद से सरकार और ट्विटर में जारी विवादों के बीच अब विपक्ष के साथ भी ट्विटर का तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच ट्विटर इंडिया को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, ट्विटर इंडिया (Twitter India) के हेड मनीष माहेश्वरी (Manish Maheshwari) का तबादला कर दिया गया है।

कंपनी ने मनीष माहेश्वरी को इंडिया से सीधा अमरीका के सैन फ्रांसिस्को में भेज दिया है। अब माहेश्वरी अमरीका में ट्विटर की नई जिम्मेदारी संभालेंगे। जानकारी के अनुसार, ट्विटर ने माहेश्वरी को रेवेन्यू स्ट्रेटजी और ऑपरेशन विभाग में सीनियर डायरेक्टर बनाया है।

माहेश्वरी के इस्तीफा दिए जाने की खबरों को लेकर Twitter के जापान और एशिया पैसिफिक एरिया के वाइस प्रेसिडेंट Yu Sasamoto ने कहा कि वे (मनीष माहेश्वरी) अब भी कंपनी के साथ बने हुए हैं और उन्हें अमरीका में एक नई जिम्मेदारी दी गई है।

बता दें कि 2019 में बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी ने ट्विटर इंडिया का कामकाज संभाला था। करीब दो साल तक इस पद पर बने रहे। इससे पहले वे नेटवर्क 18 के साथ जुड़े हुए थे।

Manish Maheshwari (Managing Director of Twitter India) is staying at Twitter, and moving into a new role based in San Francisco as Senior Director, Revenue Strategy and Operations focused on New Market Entry: Yu Sasamoto, Vice President of Japan & Asia Pacific, Twitter.