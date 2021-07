ट्विटर ने कोर्ट को बताया शिकायत अधिकारी की नियुक्ति में लगेगा वक्त, आईटी मिनिस्टर बोले- मानना होगा कानून

नई दिल्ली। सरकार को और ट्विटर ( Twitter ) के बीच चल रहे तनाव के बीच बड़ी खबर आई है। दरअसल ट्विटर सरकार की तमाम चेतावनियों से बेखौफ नजर आ रहा है। कई बार मोहलत मिलने के बावजूद ट्विटर ने अब तक भारत के आईटी नियमों के मुताबिक शिकायत अधिकारी नियुक्त नहीं किया है।

यही नहीं गुरुवार को ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट के बताया है कि नियुक्ति करने में अभी उसे 8 हफ्ते यानी करीब 2 महीने का समय लगने वाला है। वहीं नए आईटी मंत्री ने अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हर हाल में कानून का पालन करना होगा। ट्विटर को नियम का पालन करना चाहिए।

Twitter tells the Court that it has engaged the services of the Interim Chief Compliance Officer as a contingent worker via a third-party contractor and has

also addressed a communication to MeitY (Ministry of Electronics and Information Technology)