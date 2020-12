नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) के पुंछ ( Encounter in Poonch ) जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक मुठभेड़ के दौरान सुरक्षाबलों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया है। जानकारी के अनुसार सुरक्षाबलों को पुंछ के डुरगन क्षेत्र में कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। जिसके बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की नाकाबंदी करते हुए तलाशी अभियान ( Search Operation in Jammu-Kashmir ) शुरू कर दिया। इस बीच सुरक्षाबलों ने आतंकियों को आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में दो आतंकवादी ढेर हो गए हैं।

सावधान: Coronavirus से रिकवरी के बाद लोगों में पाई जा रही यह गंभीर बीमारी

Two Pakistani terrorists neutralised and one associate arrested in the ongoing encounter in Durgan Poshana area of Poonch: Jammu and Kashmir Police https://t.co/FBg6zZkYzp

दो पाकिस्तानी और एक स्थानीय आतंकवादी शामिल

जानकारी के अनुसाार पुंछ के डुरगन क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना के आधार पर सुरक्षाबलों द्वारा घेराबंदी किए जाने और तलाशी अभियान शुरू करने के बाद यह मुठभेड़ शुरू हुई। सूत्रों ने कहा कि यह आतंकवादियों का एक समूह है, जो हाल ही में पाकिस्तान से घुसपैठ कर दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में आया था। सूत्रों ने यह भी कहा कि समूह में दो पाकिस्तानी और एक स्थानीय आतंकवादी शामिल हैं। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में चल रहे जिला विकास परिषद चुनाव में बाधा डालने के लिए आतंकवादियों को भेजने का यह एक प्रयास है।

Lalu Prasad Yadav के स्वास्थ्य को लेकर बुरी खबर, किडनी फंक्शन हो सकता है फेल

Encounter underway between security forces & three terrorists in Dugran Poshana area of Poonch. An offer to surrender was given to terrorists which includes a local & two Pakistanis but they opened fire on cordon team that led to an exchange of fire: Jammu & Kashmir Police