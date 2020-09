UGC: नवंबर में फर्स्ट ईयर के लिए खुलेंगे कॉलेज, सर्दी-गर्मी का कोई ब्रेक नहीं

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश भर में कोरोना वायरस मामलों की बढ़ती संख्या के कारण कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रथम वर्ष के छात्रों या फ्रेशर्स के लिए शैक्षणिक कैलेंडर को एक बार फिर संशोधित किया है। यूजीसी के नवीनतम कैलेंडर के मुताबिक फ्रेशर्स के लिए शैक्षणिक सत्र अब सितंबर के बजाय नवंबर में शुरू ( College Reopen ) होगा और इसमें हुई देरी अगले शैक्षणिक सत्र तक को भी प्रभावित करेगी।

अगर नवंबर तक स्कूल और कॉलेजों को फिर से खोलने पर गृह मंत्रालय की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं होता है, तो फ्रेशर्स अपनी कॉलेज की पढ़ाई ऑनलाइन शुरू कर देंगे। इससे पहले यूजीसी ने अप्रैल में कॉलेजों के लिए एक वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें परीक्षा को लेकर दिशा-निर्देश, पढ़ाई का तरीका और फिर से खोलने का कार्यक्रम था। उस वक्त सितंबर में कॉलेजों को फिर से खोलने की योजना थी, लेकिन कोरोना वायरस मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए सत्र को नवंबर तक विलंबित कर दिया गया है।

नवीनतम दिशा-निर्देशों को सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को सोमवार को सूचित किया गया। संशोधित कैलेंडर बताता है कि प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी होनी चाहिए और पहले सेमेस्टर के लिए कक्षाएं 1 नवंबर से शुरू होनी चाहिए। समान बैच के लिए 2021 में कक्षाओं में देरी होंगी। इसके चलते ये छात्र 30 अगस्त 2021 से दूसरे वर्ष में जाएंगे।

To avoid financial hardship being faced by the parents due to lockdown and related factors, a full refund of fees will be made on account of all cancellation of admissions/ migration of students, up to 30.11.2020, for this very session as a special case.#UGCGuidelines