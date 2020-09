संसद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन का बड़ा खुलासा, अभी जारी रहेगी Coronavirus के खिलाफ लड़ाई

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ( Dr. Harsh Vardhan ) ने राज्यसभा में कहा कि कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के खिलाफ लड़ाई अभी काफी आगे जाएगी। इसकी वजह देश में फिलहाल कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या करीब 50 लाख के नजदीक पहुंचना है।

भारत में Coronavirus से होने वाली मौतों का आंकड़ा कब होगा 1,00,000 पार

हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कहा, "मैं सभी संसद सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि कोरोनो वायरस के खिलाफ लड़ाई को समाप्त होने में अभी वक्त लगेगा। हम भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अनलॉक के चौथे चरण में हैं। इस दौरान हम संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना चाहते हैं। हमें कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सामुदायिक समर्थन की जरूरत है।"

डॉ. हर्षवर्धन ने आगे कहा, "देश में कोरोना वायरस मरीजों की मृत्युदर 1.67 प्रतिशत है। जबकि इस वायरस से ठीक होने वालों का रिकवरी रेट 77.65 प्रतिशत है। कोरोना वायरस से सबसे अधिक मौतें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा, असम, केरल और गुजरात जैसे राज्यों में देखने को मिली हैं।" केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, "सभी पॉजिटिव केसों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर संपर्कों का पता लगाया जा रहा है, ताकि हम कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ते प्रसार की चेन को तोड़ सकें।"

Speaking in the Rajya Sabha, I concluded by saying that the battle against the #coronavirus disease is far from over. I assured the house that government is taking all necessary measures to prevent the spread of the disease.@PMOIndia @MoHFW_INDIA #MonsoonSession pic.twitter.com/AKBjLHVKgq