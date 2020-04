केंद्रीय विद्युत मंत्रालय का बयान- 9 मिनट के लिए बत्ती बन्द करने से नहीं होगा पॉवर फेल

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच अप्रैल यानी रविवार रात को 9:00 बजे से 9:09 मिनट तक बिजली बंद करने की अपील के बाद पावर ग्रिड फेल्योर की आशंकाओं को लेकर छिड़ी बहस के बाद विद्युत मंत्रालय के बयान ने इस पर विराम लगा दिया है।

विद्युत मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली ट्रांसमिशन वाली कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ( PGCIL) ग्रिड की स्थिरता को लेकर काम कर रही है।

ऐसे में पांच अप्रैल को बिजली बंद होने के दौरान कोई समस्या नहीं आएगी।

PM has appealed to voluntarily switch off lights between 9:00 p.m to 9:09 pm on April 5. Some apprehensions have been expressed that this may cause instability in grid&voltage fluctuation which may harm electrical appliances.These apprehensions are misplaced:Ministry of Power pic.twitter.com/T0oz8irM6M

दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर करोड़ों की संख्या में लोग एक साथ अपने-अपने घरों की लाइट बंद करेंगे और फिर कुछ देर बाद यही करोड़ों लोग एक साथ लाइट्स ऑन करेंगे तो जल्दी-जल्दी लोड घटने-बढ़ने से पावर फेल होने का ख़तरा रहेगा।

अगर ऐसा हुआ तो पूरी बिजली व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने में एक हफ्ते तक का वक्त लग सकता है।

मंत्रालय ने कहा कि लाइट स्विच ऑफ और स्विच ऑन के दौरान बिजली की डिमांड सप्लाई में उतार चढ़ाव को संभालने के लिए पर्याप्त प्रोटोकॉल और प्रबंध कर लिए गए हैं।

If all lights are switched off at once it might lead to failure of grid. All our emergency services will fail&it might take a week's time to restore power.I would appeal to the public to light candles&lamps without switching off lights:Nitin Raut,Maharashtra Energy Minister (3.4) pic.twitter.com/2j2gtOoJKi