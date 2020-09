Health Ministry Alert- Covid vaccine आने तक Social Distancing ही हमारी वैक्सीन

नई दिल्ली। देश में सरकार के लाख प्रयास के बावजूद भी कोरोना का संक्रमण ( Coronavirus in india ) थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह कि देश में कोरोना मरीजों ( Coronavirus ) की संख्या 39 लाख के करीब पहुंच गई है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ( Union Ministry of Health and Family Welfare ) ने गुरुवार को लोगों को कोविड को लेकर उचित व्यवहार अपनाने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्रालय ( Ministry of Health ) ने यह अपील अनलॉक 4.0 ( Unlock 4.0 ) के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों के सड़कों पर आने की वजह से की है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देखने में आया है कि लोग मास्क के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल्स ( Social distancing protocols ) का पालन करने में लापरवाही दिखा रहे हैं। ऐसे में मत्रालय ने लोगों से त्यौहारी सीजन और देश भर में चल रहीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कोविड को लेकर उचित व्यवहार को अनिवार्य रूप से अपनाने का आग्रह किया है।

गुरुवार को एक मीडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने कहा कि देश में जल्द ही त्यौहारी सीजन शुरू होने वाला है। इसके साथ ही देश के स्कूल कॉलेजों में परीक्षाएं भी चल रही हैं। ऐसे समय में लापरवाही की वजह से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के मामले बढ़ सकते हैं, लिहाजा, समुदाय और सामाजिक स्तर पर, कोविड को लेकर उचित व्यवहार किया जाना चाहिए।"

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव भूषण ने आगे कहा कि जब तक कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक कोविड से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ही केवल वैक्सीन है। भूषण बोले कोरोना से बचाव के लिए सार्वजनिक जगहों पर फेस कवर या मास्क पहन कर ही निकलें और अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। अपने हाथों को साबुन से लगातार साफ करते रहें। इसके साथ ही हाथों से आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें। छींकते या खांसते समय मुंह को रूमाल या किसी साफ कपड़े से ढकें। इन सब उपायों से ही कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है। इस बीमारी से बचने के लिए अहतियात ही सुरक्षा है।

आपको बता दें कि संक्रमण के लिहाज से, गुरुवार को कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में कुल 83,883 मामले सामने आए। इसके साथ ही भारत में अबतक कोरोना से कुल 38,53,406 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अब तक 67,376 लोग इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं।