NASA कर रहा lunar Soil खरीदने की तैयारी, जानें क्या इसके पीछे वजह

नई दिल्ली। अमरीकी स्पेस एजेंसी नासा चांद से मिट्टी ( NASA Lunar Soil ) खरीदने की तैयारी कर रही है। दरअसल नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) आकाशगंगा संबंधी अपनी जिज्ञासाओं को लेकर एक कानूनी रूप देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वो चांद की मिट्टी, चट्टान और कुछ और महत्वपूर्ण खनित खरीदना चाहता है।

यह नासा के उन लक्ष्यों का हिस्सा है जिसे ब्रिडेनस्टीन अंतरिक्ष में ‘नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर’ कहते हैं। नासा की इस योजना के जरिए चंद्रमा पर निजी उत्खनन को इजाजत मिलेगी। ऐसे में भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा संबंधी अभियानों में स्पेस एजेंसीज को काफी मदद मिलेगी। यही वजह है कि चांद से मिट्टी समेत अन्य खनिजों को खरीदने के लिए नासा कुछ कंपनियों की तलाश में जुटा है।

कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच चल रहे विवाद में हुई सोनिया गांधी की एंट्री, अभिनेत्री ने दागे कई सवाल

NEWS: @NASA is buying lunar soil from a commercial provider! It’s time to establish the regulatory certainty to extract and trade space resources. More: https://t.co/B1F5bS6pEy pic.twitter.com/oWuGHnB8ev