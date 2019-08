उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देशहित में बताया आर्टिकल 370 पर केंद्र का फैसला

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 के निष्क्रिय होने के बाद उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ( Vice President Venkaiah Naidu ) ने केंद्र सरकार के इस कदम को राष्ट्रहित में बताया है।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले इस आर्टिकल को रद्द करना पूरी तरह से राष्ट्रहित में है।

उन्होंने विपक्षी पार्टियों से अपील करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम को सियासी चश्मे से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय के नजरिए से देखा जाना चाहिए।

Vice President: That's (abrogation of Article 370) the need of the hour. It's a good thing...We must always remember the history, analyse what happened, what not happened & then move forward. Abrogation of #Article370 is in interest of the nation,its future,security,safety.(11.8) pic.twitter.com/RRXRScZ1PY