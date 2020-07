Vikas Dubey Encounter: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विकास दुबे एनकाउंटर मामला, दाखिल हुई PIL

नई दिल्ली। कानपुर मुठभेड़ ( Kanpur Encounter ) का मुख्य आरोपी विकास दुबे ( Vikas Dubey Encounter ) एनकाउंटर में मार गिराया गया है। मध्य प्रदेश से यूपी लाते वक्त एसटीएफ ( STF ) ने उसे मार एनकाउंटर में मार गिराया। हालांकि एनकाउंटर के बाद से ही इस पर कई सवाल उठने लगे। मीडिया से लेकर आम जनता तक हर किसी के जहन में कई सवाल उठ रहे हैं। इन सबके बीच जो सबसे बड़ा खबर सामने आई है वो ये कि विकास दुबे एनकाउंटर मामला अब सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) पहुंच गया है।

इस मामले में एक जनहित याचिका ( PIL ) दायर की गई । खास बात यह है कि याचिका में इस मामले में सुनवाई शुक्रवार को ही करने ही मांग भी की गई है।

#WATCH 4 policemen were injured in the accident today. Vikas Dubey has been killed in police encounter: Kanpur IG Mohit Agarwal pic.twitter.com/JM7ei1XY41 — ANI UP (@ANINewsUP) July 10, 2020

Kanpur: According to police, 4 policemen were injured after a car from UP STF convoy bringing back #VikasDubey from Madhya Pradesh, overturned today morning. pic.twitter.com/rI0RMpWXwz — ANI UP (@ANINewsUP) July 10, 2020

याचिका दायर करने वाले वकील घनश्याम उपाध्याय का कहना है कि वो 10 जुलाई को ही सुनवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरुवार को दाखिल याचिका में विकास को एनकाउंटर से बचाने की मांग की गई थी।

इसके साथ ही उसके घर, मॉल को ढहाने के मामले में FIR दर्ज करने, पूरे मामले की जांच CBI को सौंपने की भी मांग की गई है। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामलें में कब सुनवाई करता है।

#WATCH One of the vehicles of the convoy of Uttar Pradesh Special Task Force that was bringing back #VikasDubey from Madhya Pradesh to Kanpur overturned today morning. Following the accident, Dubey was killed in police encounter when he tried to flee. pic.twitter.com/AaZnDvmHHk — ANI UP (@ANINewsUP) July 10, 2020

ये कहना है वकील का

वकील ने गुरुवार देर रात सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में विकास दुबे के एनकाउंटर की आशंका व्यक्त की गई थी। याचिका में कहा गया कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विकास दुबे ने मध्य प्रदेश जाकर खुद को गिरफ्तार करवाया, ताकी एनकाउंटर से बच सके। ऐसे में यूपी पुलिस की भूमिका संदिग्ध है।

Police stated this before gangster Vikas Dubey was declared dead by the hospital authorities. https://t.co/0F7eLznsEL — ANI UP (@ANINewsUP) July 10, 2020

ऐसे हुआ एनकाउंटर

उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर कानपुर आ रही एसटीएफ के काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। पुलिस की जो जीप पलटी उसमें विकास दुबे भी था। जीप के पलटने के बाद विकास दुबे ने एसटीएफ के पुलिसकर्मियों की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस टीम ने विकास दुबे पर जवाबी फायरिंग की।

इस मुठभेड़ में एक गोली विकास के सिर पर लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते वक्त ही उसने दम तोड़ दिया। कानपुर एसपी ने उसकी मौत की अधिकारिक पुष्टि की।