विजग गैस लीक कांड के पीड़ितों ने किया विरोध प्रदर्शन, प्लांट को बंद करने की मांग

नई दिल्ली। एलजी पॉलिमर ( LG Polymers ) के रासायनिक संयंत्र में हुए गैस रिसाव ( Vizag Gas Leakage ) के दो दिन बाद वेंकटपुरम गांव के लोगों ने यहां शनिवार को संयंत्र के सामने तीन शवों के साथ विरोध प्रदर्शन कर न्याय की मांग की।

दुर्घटना ( vizag gas leak tragedy ) में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों अन्य लोग प्रभावित हुए हैं।

पुलिस महानिदेशक गौतम सवांग जब संयंत्र का दौरा कर रहे थे, उसी दौरान ग्रामीण तीन शवों को लेकर संयंत्र के गेट पर धरना देने लगे।

इसके कारण वहां तनाम की स्थिति पैदा हो गई।

#WATCH Andhra Pradesh: Locals protest at the chemical plant in R R Venkatapuram, Visakhapatnam where #VizagGasLeak happened. Protesters are demanding relocation of the factory from the area & arrest of those responsible for the incident. pic.twitter.com/KIbBL4I2Ne