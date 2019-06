मौसमः दिल्ली-एनसीआर में सुहावना हुआ मौसम, हल्की बारिश के साथ चलने लगी ठंडी हवाएं

नई दिल्ली। पिछले लंबे समय से झुलसा देने वाली गर्मी से परेशान दिल्ली-एनसीआर के लोगों ने रविवार को राहत की सांस ली। यहां मौसम में आए बदलाव के चलते ठंडी हवाओं और हल्की बारिश ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। दरअसल प्री मानसून हलचल अब उत्तर भारत के इलाकों में दिखाई देने लगी है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि 16-17 जून को दिल्ली-एनसीआर और आस-पास के इलाकों में मौसम करवट लेगा।

मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। रविवार सुबह मौसम पूरी तरह बदल चुका था। सूरज की तपिश काफी कम थी और तेज हवाएं माहौल में ठंडक घोल रही थीं। कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। यही नहीं कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी भी चली।

सनी देओल चुनाव जीतने के 20 दिन बाद पहुंचे गुरदासपुर, जनता और मीडिया से बनाई दूरी

भारतीय मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि अगले कुछ घंटों के दौरान एनसीआर में भारी बारिश हो सकती है। मौसम की अचानक करवट से राजधानी दिल्ली के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, सुबह 10 बजे तक राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

इससे पहले IMD ने शनिवार को कहा था कि देश के उत्तरी इलाकों में स्थित राज्यों में 16 जून को मौसम बड़ी करवट लेगा। यहां हल्की आंधी और बारिश आने आसार हैं।

Weather Alert for #Delhi and NCR: Dust storm and #thundershowers with strong winds (50-60 kmph) will occur over Central Delhi, New Delhi, North Delhi, North East, North West, South Delhi, South East, West Delhi, Baghpat, #Ghaziabad, #Noida and Shamli during the next 3-4 hours.