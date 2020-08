Weather Forecast: UP, MP समेत इन राज्यों में बारिश की संभावना, Delhi में यमुना का जलस्तर बढ़ा

नई दिल्ली। देश में मानसून ( Monsoon 2020 ) एक फिर सक्रिय हो गया है। यही वजह है कि कई राज्यों में भारी बारिश ( Heavy Rain In india ) की वजह से हालात असामान्य हो गए हैं। भारी बारिश ( Rain in India ) की वजह से उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में 792 गांव बाढ़ (Flood) की चपेट में आ गए हैं। जबकि मध्य प्रदेश में नदियां गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से कई सैंकड़ों गांव जलमग्न ( Flood in UP ) हो गए हैं। यही नहीं ओडिशा और छत्तीसगढ़ में नदिया उफान मार रही हैं। ओडिशा में महानदी में पानी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ का संकट गहरा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार ( Bihar Flood ) और पूर्वोत्तर का असम राज्य भी बाढ़ ( Assam Flood ) का दंश झेल चुका है। असम में बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी।

#WATCH Gujarat: Several areas flooded in Rajkot, as Aji river is overflowing following heavy rainfall in the city. pic.twitter.com/9DVMsW67Mr — ANI (@ANI) August 30, 2020

वहीं, भारतीय मौसम विभाग (India Met Department) ने देश कुछ इलाकों में अगले कुछ घंटों के भीतर भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेाश्, हरियाणा समेत कई राज्यों के इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। ऐसे इलाकों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में इलाके शामिलन हैं। इनमेंFatehabad, Kaithal, Yamuna Nagar, Shamli, Muzaffarnagar, Najibabad, Saharanpur, Karnal, Kurukshetra, Khurja, Ballabgarh, Faridabad आदि शामिल हैंं।

यूपी के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की मानें तो 30 अगस्त को भी यूपी के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाल ही के दिनों में राज्य में बाढ़ के हालातों में जरूरत सुधार देखने को मिला है, लेकिन बारिश का सिलसिला अभी जारी रह सकता है। यूपी के जो 16 जिले बाढ़ से प्रभावित है, उनमें Ambedkarnagar, Ayodhya, Azamgarh, Bahraich, Ballia, Barabanki, Basti, Deoria, Farrukhabad, Gonda, Gorakhpur, Kushinagar, Lakhimpur Kheri, Mau, Shahjahanpur and Sitapur शामिल हैं।

यमुना नदी का जलस्तर चढ़ गया

उधर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर चढ़ गया है। दिल्ली-एनसीआर में तेज बारिश की से नदियां उफान मार रही हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर 203.98 मीटर तक पहुंच गया है।