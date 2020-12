Weather Forecast: उत्तर भारत में अगले 48 घंटे में बढ़ेगा सर्दी का सितम, इन राज्यों में आज बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। देश के अधिकांश इलाकों में मौसम का मिजाज ( weather update ) सर्द हो चला है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी ( Snowfall ) के बाद पारा तेजी से लुढ़कर रहा है तो वहीं मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। भारती मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक आने वाले 48 घंटों में उत्तर भारत में हाड़ कंपाने वाली ठंड ( Cold Waves ) पड़ने के आसार हैं। दिल्ली, पंजाब, यूपी और हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई इलाके कोहरे और धुंध की चपेट में हैं।

वहीं मध्य इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। यही नहीं मौसम विभाग के मुताबिक देश के दक्षिण राज्यों में बुधवार को बारिश होने की संभावना भी व्यक्त की गई है।

विजय दिवस, भारत की सबसे बड़ी जीत, जिसने कर दिए थे भारत के दो टुकड़े

♦ Under the influence of an easterly wave, scattered to fairly widespread rain/thundershowers very likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal, Kerala & Mahe and Lakshadweep area during 16th-19th.