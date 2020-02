मौसम फिर बदलेगा चालः कई राज्यों में चक्रवाती हवाएं, बारिश और बर्फबारी करेगी बेहाल

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( weather forecast ) लगातार बदल रहा है। शिवरात्री पर जहां मौसम ने करवट लेकर एक बार फिर सर्दी बढ़ा दी थी वहीं पिछले दो दिन से तापमान में बढ़ोतरी ने सर्दी ( Cold ) से बड़ी राहत दी है। हालांकि सर्दी से राहत कुछ ही समय के लिए थी। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो एक बार फिर कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है।

यही नहीं कुछ इलाकों में ओला वृष्टि के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। इससे तापमान एक बार फिर कम होने की संभावना बनी हुई है।

A fresh Western Disturbance is going to approach the hills on February 27. This weather system will give rain in the hills of #JammuandKashmir, #HimachalPradesh and Uttarakhand. https://t.co/9F8TuXRWHX