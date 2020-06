Weather Forecast: दिल्ली में चार दिन सताएगी गर्मी और उमस, जानें 48 घंटों में कहां होगी बारिश

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( Weather forecast ) लगातर बदल रहा है। कई राज्यों में मानसून ( Monsoon In India ) ने अपनी आमद दर्ज करवा ली है। मुंबई में झमाझम बारिश ( Rain in Mumbai ) का दौर शुरू हो गया है। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति भी बन गई है। वहीं मानसून की इस दस्तक से फिलहाल दिल्ली-एनसीआर ( Delhi-NCR ) के लोगों को राहत नहीं मिली है। राजधानी दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ रहा है। गर्मी और उमस ( Humidity ) ने लोगों की जीना मुहाल कर दिया है।

भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो आने वाले चार दिनों तक दिल्ली-एनसीआर के लोगों को गर्मी ( Hot Temperature in Delhi ) सताएगी। हालांकि इसके बाद मानसून के दस्तक देने की उम्मीद है। 20 जून के बाद दिल्ली-एनसीआर के लोगों को हल्की बारिश के साथ सुकून मिल सकता है।

राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों में गर्मी का कहर बदस्तूर जारी है। उमस भरी गर्मी ने लोगों को मुश्किलें और भी बढ़ा दी है। दिल्ली में सोमवार 15 जून को पारा 41 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल दिल्लीवासियों को गर्मी से निजात मिलती नहीं दिख रही है। उमस और गर्मी से राहत के लिए चार से पांच दिन का इंतजार करना होगा।

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में तापमान 18 जून तक 40 डिग्री से अधिक बना रहेगा। वहीं 19 जून को बूंदाबांदी और आंधी के साथ पारा कुछ लुढ़क सकता है, जिससे लोगों को राहत मिलने की संभावना है।

मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री रहा जो सामान्य से एक डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री दर्ज हुआ। हवा में नमी का स्तर 40 से 82 प्रतिशत तक बना हुआ है।

पालम का अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री, पूसा का 42.2 डिग्री रहा। जबकि अन्य जगहों का तापमान 40 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ।

धीमी हुई मानसून की चाल

मौसम की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काइमेट के मुताबिक मानसून की चाल कुछ धीमी पड़ी है। 'उत्तरी अरब सागर, गुजरात और मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों जैसे झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटे के दौरान दक्षिण-पश्चिमी मानसून के विस्तार के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। हालांकि इस बारिश के बाद करीब एक सप्ताह के लिए मानसून की प्रगति धीमी रहेगी।





Hear and feel the showers that soaked Banda in Sindhudurg yesterday. This video, shot by a colleague's family member, gives you that virtual feel of the torrential showers. If only it could even capture that heavenly scent of the earth awash with the first heavy rain... pic.twitter.com/TuclHgGzGm