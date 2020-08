Weather Forecast: देश के 15 से ज्यादा राज्यों में Heavy Rainfall Alert, असम-बिहार में बाढ़ से बढ़ेगी मुश्किल

नई दिल्ली। देशभर में मानसून ( Monsoon in India ) की चाल लगातार बदल रही है। अब मैदान के साथ-साथ पहाड़ी इलाकों पर भी मौसम का मिजाज ( weather update ) परेशानी बढ़ा रहा है। यही वहज है कि पहाड़ों पर आसमानी आफत के कारण काफी परेशानियां बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश ( Himachal Pradesh )से लेकर उत्तराखंड ( Uttarakhand ) तक हर जगह भारी बारिश ( Heavy Rainfall )के चलते लैंडस्लाइड ( Landslide ) का खतरा बढ़ रहा है। कई लोग भूस्खलन के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं तो कई जगह राजमार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिसका सीधा असर आम जनवजीव पर पड़ा है।

भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो आने वाले दो दिन देश के 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। IMD के मुताबिक अलग-अलग इलाकों में बारिश का जोर अलग-अलग रहेगा।

A cyclonic circulation is seen over the Bay of Bengal near the coasts of northern Tamil Nadu and adjoining southern Andhra Pradesh.#WeatherUpdate #WeatherForecast #Monsoon2020 https://t.co/uWDJz43juf