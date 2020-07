Monsoon Update: देश के 8 से ज्यादा राज्यों में तेज बारिश के आसार, मुंबई में Orange कर्नाटक में Yellow alert

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( Weather forecast ) लगातार करवट बदल रहा है। मानसून ( Monsoon in India )की दस्तक के बाद से ही कई इलाकों में जोरदार बारिश ( Heavy Rainfall ) के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो कहीं अब भी बारिश का इंतजार हो रहा है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) ने 2 जुलाई को देशभर के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। खास तौर पर उत्तर भारत के कई इलाकों में मानसून मेहरबान हो सकता है। मुंबई समेत कुछ अन्य इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।

आपको बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों जहां गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है वहीं बिहार, असम जैसे इलाकों में जबरदस्त बारिश और बाढ़ के बाद कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में हरियाणा के करनाल, यूपी के नजिबाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, खतौली, हस्तिनापुर और चांदपुर में गरज के साथ बारिश हो सकती है।

झारखंड में ऑरेंज अलर्ट

मानसून ट्रफ लाइन हिमालय की तराई क्षेत्र से शिफ्ट होकर जहानाबाद और धनबाद की ओर से गुजरती नजर आ रही है जिसके कारण बिहार के अधिकतर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. झारखंड में अगले तीन से पांच जुलाई तक सभी जिलों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है।

इस बीच दिल्ली-एसनीआर में उमस का सिलसिला जारी है। लोग भारी गर्मी और उमस से बेहाल हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले तीन-चार दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है।





