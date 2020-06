Weather Forecast: बिहार के कई जिलों में Heavy Rainfall और वज्रपात का अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में सताएगी उमस

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( weather update ) लगातार बदल रहा है। कई राज्यों में मानसून ( Monsoon in India ) की जोरदार दस्तक ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। असम ( Flood in Assam ) से लेकर बिहार ( rain in bihar ) तक भारी बारिश ( Heavy Rainfall ) और बाढ़ के कारण बुरा हाल है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक बिहार में अगले 72 घंटे में जोरदार बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट ( Lightning Alert ) जारी किया गया है।

बिहार में मंगलवार को हुई बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें से चार सारण के बताए जा रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। विभाग के मुताबिक अगले तीन से चार दिन तक बारिश का इंतजार करना होगा।

तीन जुलाई तक सक्रिय रहेगा मानसून

मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अभी आसमानी आफत का खतरा बना हुआ है। यहां पर तीन जुलाई तक मानसून सक्रिय रहने के आसार हैं। ऐसे में राज्य के अधिकांश जिलों के लिए मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे को लेकर अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश जिलों में भारी बारिश के साथ ही वज्रपात की भी संभावना जताई है। वहीं, इसका असर दिखने भी लगा है।

अब तक सामान्य से 92 फीसदी ज्यादा बारिश

मंगलवार को अपराह्न के बाद बिहार में वज्रपात से पांच लोगों की मौत हो गई है। इसमें चार लोग सारण तथा एक नवादा के हैं। दूसरी ओर, मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है।

दरअसल बिहार में अब तक सामान्य से 92 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है।





दिल्ली-एनसीआर में बारिश का करना होगा इंतजार

वहीं दिल्ली-एनसीआर में अब भी लोग अच्छी बारिश का इंतजार ही कर रहे हैं। बादल आते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन बूंदा-बांदी के बाद उमस बढ़ रही है।

IMD के उप महानिदेशक आनंद शर्मा ने बताया कि उसके बाद बारिश में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, खासकर उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में। मालूम हो कि कई दिनों से उमस भरी गर्मी के बाद सोमवार शाम को दिल्ली-एनसीआर में मौसम बदल गया था। दिल्ली के कई इलाकों में धूल भरी आंधी चली। दिल्ली के आस पास कई इलाकों में बारिश भी हुई।