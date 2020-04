देश के 7 से ज्यादा राज्यों में बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( weather update ) लगातार बदल रहा है। कई राज्यों में मौसम रोजाना करवट ले रहा है। कभी गर्मी तो कभी बारिश तो कभी तेज हवाएं। मौसम के ऐसे ही बदलते मिजाज के बीच भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) ने एक बार फिर देश के 7 से ज्यादा राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश ( Rainfall Alert ) की चेतावनी दी है।

दरअसल पिछले काफी समय से ये बात सामने आ रही है कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए मौसम का अनुकूल होना या यूं कहें गर्मी बढ़ना जरूरी है, लेकिन पिछले दिनों से मौसम लगातार अपने मिजाज में बदलाव ला रहा है। पहाड़ों पर जहां अब भी बारिश और बर्फबारी ( Snowfall ) का दौर जारी है, वहीं मैदानी इलाकों में भी धूल भरी आंधी ( thunder storm ) के बीच बारिश की आमद बदस्तूर जारी है।

#WeatherAlert for #Karnataka: Light to moderate rain and thundershower with strong winds will occur over #Bengaluru, Chamarajanagar, Chikkaballapura, #Chikmagalur, #Hassan, Kodagu, #Kolar, Mandya, #Mysore, Tumkur districts during next 4 to 6hrs. #weather #WeatherForecast