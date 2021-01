Weather Forecast: देश के 6 से ज्यादा राज्यों में बारिश का अलर्ट, हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के आसार

नई दिल्ली। देशभर के ज्यादातर इलाकों में मौसम का मिजाज ( Weather forecast ) लगातार करवट ले रहा है। सर्दी और कोहरे के बीच बारिश ( Rain ) का दौर उत्तर भारत और पहाड़ी इलाकों में परेशानी का सबब बना हुआ है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ( IMD )ने उत्तर भारत के कई इलाकों में एक बार फिर सर्दी का सितम बढ़ने की संभावना व्यक्त की है।

दरअसल पश्चिम विक्षोभ के चलते उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान तेजी से गिरने के आसार बन रहे हैं। हिमालयी हवाओं की वजह से पारा 3 से 5 डिग्री नीचे गिर सकता है। वहीं देश के 6 से ज्यादा राज्यों में शुक्रवार को बारिश के आसार भी बने हुए हैं। इनमें उत्तर से लेकर मध्य और दक्षिण के इलाके शामिल हैं।

Under the influence of cyclonic circulation over Southeast Arabian Sea and another cyclonic circulation over south Tamilnadu coast & neighbourhood in lower tropospheric levels; Fairly widespread to widespread rainfall with isolated heavy falls pic.twitter.com/4jgKdEhkxf