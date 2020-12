Weathrer Forecast: पहाड़ी राज्यों में आज बर्फबारी का अलर्ट, देश के इन राज्यों में शीतलहर के बीच बारिश के आसार

नई दिल्ली। देशभर के ज्यादातर राज्यों में मौसम का मिजाज ( weather update ) सर्द के सितम से जूझ रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) ने पहाड़ी राज्यों में 28 दिसंबर को बर्फबारी ( Snowfall ) का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने भी आसार हैं।

मौमस विभाग के मुताबिक सोमवार को जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी सोमवार और मंगलवार को बर्फबारी के साथ हल्की बारिश दस्तक दे सकती है।

उधर उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर के चलते हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के न्यूनतम तापमान में ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण तीन से पांच डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी।

यहां लोग अपनी मर्जी से हो रहे कोरोना वायरस से संक्रमित, बदले मिलते हैं 4-4 लाख रुपए, जानिए क्या है पूरा मामला

♦ Under the influence of the approaching Western Disturbance Fairly widespread rainfall/snowfall very likely over Jammu, Kashmir, Ladakh; scattered rainfall/snowfall over Himachal Pradesh, Uttarakhand; isolated rain/thundershowers over Punjab, Haryana Chandigarh on 27th-28th Dec