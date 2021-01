Weather Forecast: पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड, देश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। देशभर के ज्यादातर इलाकों में मौसम ( Weather forecast ) ने एक बार फिर करवट ली है। उत्तर भारत की बात करें तो यहां बारिश का दौर लगभग खत्म हो चुका है औऱ कई राज्यों में ठंड ने एक बार फिर अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में उत्तर भारत में शीतलहर लोगों की मुश्किल बढ़ा सकती है। वहीं मध्य भारत के कई इलाकों में बारिश के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही दक्षिण राज्यों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।

राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां मौसम एक बार फिर करवट लेगा और कड़ाके की ठंड दिल्लीवासियों की मुश्किल बढ़ा सकती है।

08-01-2021; 0005 IST; Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over Mathura, Raya, Hathras, Iglas, Agra (U.P.) and adjoining areas during next 2 hours.. pic.twitter.com/vc8yMakaMU