मौसमः अगले 48 घंटे में बढ़ेगा सर्दी का सितम, 18 राज्यों में कड़ाके की ठंड बढ़ाएगी मुश्किल

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( weather updates ) सर्द हो चला है। कई राज्यों में तो शीतलहर ( Cold Waves ) का कहर लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक कई इलाकों में पिछले दो दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। इतना नहीं आने वाले 10 दिन में भी मौसम की चाल सर्द ही रहेगी।

दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में हाड़ कंपाती ठंड का कहर जारी रहने वाला है। आपको बता दें कि दिल्ली में गुरुवार की सुबह 5.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बेहद सर्द शुरुआत रही।

मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 17 डिग्री के इर्दगिर्द बना रह सकता है।

During the next 24 hours, cold day conditions will continue in Northwest India, #Punjab, #Haryana, Delhi, #Rajasthan and West Uttar Pradesh.https://t.co/ARrCUARxgk