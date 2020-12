Weather Update: देश के 15 से ज्यादा राज्यों में अगले तीन दिन और बढ़ेगा सर्दी का सितम, पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट

नई दिल्ली। देश के अधिकांश इलाकों में ( weather update ) इन दिनों कड़ाके की ठंड ( Cold Waves ) पड़ रही है। पहाड़ी राज्यों में हुई ताजा बर्फबारी ने मैदानी इलाकों को एक बार फिर हाड़ कंपा देने वाली ठंड के आगोश में ला दिया है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो आने वाले तीन दिन देश के 15 से ज्यादा राज्यों में ठिठुरन और बढ़ने के आसार बने हुए हैं।

पहाड़ी राज्यों में जहां बर्फबारी के बीच हल्की बारिश हो सकती है तो वहीं मैदानी इलाकों में राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत के कई इलाकों में कोल्ड डे यानी शीतलहर के आसार बने हुए हैं।

Today, Cold Day to Severe Cold Day conditions were observed in a few pockets over Jammu, Kashmir, Ladakh, Gilgit, Baltistan & Muzaffrabad and Cold Day Conditions in a few pockets over Punjab and West M.P. and in isolated pockets over H.P., Haryana and Saurashtra & Kutch.