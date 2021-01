Weather Update: दिल्ली में सर्दी ने तोड़ा 15 साल का रिकॉर्ड, उत्तर भारत में शीतलहर के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट

नई दिल्ली। देशभर के ज्यादातर राज्यों में मौसम का मिजाज ( weather update ) काफी सर्द हो चला है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाओं ( Cold Waves ) के साथ ठंड में जोरदार इजाफा किया है। राजधानी दिल्ली में तो सर्दी ने 15 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा है। साल के पहले दिन दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ी। वहीं घने कोहरे की चपेट में उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके रहे।

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार और रविवार साल के दूसरे और तीसरे दिन भी शीतलहर का असर दिखाई देगा। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है।

Light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of Mahendargarh, Kosli, Hansi, Tosham, Rohtak, Jind, Safodon, Panipat, Gohana, Karnal, Shamli, Kaithal, Deoband, Saharanpur, Narwana, Bagpat, Narnaul, Deeg during next 2 hrs: India Meteorological Department

उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर भारत में जनवरी के महीने में आंधी-तूफान के साथ जोरदार बारिश होने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले सप्ताह में उत्तर भारत में सर्दी का सितम और बढ़ने के आसार हैं। यहां तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार बने हुए इससे तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी।

4 जनवरी से मिल सकती है राहत

मौसम विभाग ने कहा है कि शीतलहर का सामना कर रहे उत्तर भारत में तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने के साथ 4 जनवरी से राहत मिलने की संभावना है।

बारिश के ओले पड़ने के आसार

दरअसल अफगानिस्तान और इसके आसपास पश्चिमी विक्षोभ के कारण चक्रवाती प्रवाह बना हुआ है। ऐसे में 4 जनवरी तक इसके मध्य पाकिस्तान की ओर बढ़ने की संभावना है।

इन प्रभावों के चलते 4 से 6 जनवरी के बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश या बर्फबारी का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इस अवधि में हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में कुछ जगहों पर ओले पड़ने की भी आशंका है।

हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट

दो जनवरी से मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बदलेगा। तीन से छह जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। शनिवार को मध्यपर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होने के आसार बने हुए हैं। ऐसे में इसका सीधा असर ठंड में इजाफे के साथ देखने को मिलेगा।

दिल्ली में टूटा रिकॉर्ड

राजधानी दिल्ली में शीत लहर के प्रकोप के बीच न्यूनतम तापमान 15 साल में सबसे कम रहा। सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। यही नहीं घने कोहरे के चलते दृश्यता शून्य हो गई।





Light intensity rain likely to occur over and adjoining areas of parts of Haryana's Jhajjar, Rohtak, Jind, Panipat, Karnal, Kaithal & Uttar Pradesh's Shamli, Deoband, and Saharanpur. Rain may also occur over isolated places of southwest & west Delhi during next the 2 hours: IMD