Weather Update: दिल्ली समेत उत्तर भारत में जारी रहेगा शीतलहर का प्रकोप, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। देशभर के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों मौसम का मिजाज ( weather update ) काफी सर्द है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में लगातार शीतलहर ( Cold Waves in North India ) का प्रकोप जारी है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 48 घंटे तक उत्तर भारत भीषण ठंड की चपेट में रहेगा। चलते तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आ सकती है।

वहीं राजधानी दिल्ली में भी शीतलहर का कहर बदस्तूर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में घना कोहरा लोगों की मुश्किल बढ़ा सकता है।

फाइजर के टीके से मचा कोहराम, वैक्सीन लगाने के बाद 13 लोगों की मौत से दुनियाभर में बढ़ी चिंता, सामने इस तरह के साइड इफेक्ट

All India Weather forecast & Warning video based on 08:30 hours IST of 15-01-2021 pic.twitter.com/bpOtGnqVv4

पहाड़ों पर बर्फबारी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। बिहार और उत्तर प्रदेश में ठंड से जनजीवन बेहाल है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 से 20 जनवरी तक ठंड का सितम यहां जारी रहेगा।

पूसा मौसम विभाग के मुताबिक 16 से 20 जनवरी तक बिहार के कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी।अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान छह से आठ डिग्री और अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार बने हुए हैं।

इन राज्यों में कोहरा बढ़ाएगा मुश्किल

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के कई राज्यों में घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। इनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा प्रमुख रूप से शामिल है। मौसम विभाग का कहना है कि इन इलाकों में अगले 3-4 दिनों तक कोहरा बढ़ सकता है।

मौसम की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काइमेट के मुताबिक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों से मैदानी इलाकों में चल रही ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण उत्तर भारत में तापमान और गिर गया है।

(1/n)#WeatherAlert for #TamilNadu: Rain & thundershower will occur over Ariyalur, Cuddalore, Dharmapuri, #Kanyakumari, Karaikal, Karur, Krishnagiri, Nagapattinam, Namakkal, Perambalur, Pudukkottai, Ramanathapuram, Salem, Sivaganga districts during next 2-4 hours. #WeatherForecast pic.twitter.com/5PBr54l1gJ