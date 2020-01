मौसम अपडेटः फिर लौटेगी शीतलहर, 25 किमी की रफ्तार से चलेंगी सर्द हवाएं

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( Weather Update ) लगातार बदल रहा है। कहीं बारिश ( Rainfall ) तो कहीं बर्फबारी ( Snowfall ) ने कई इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ( IMD ) के मुताबिक अभी ठंड खत्म नहीं हुई है। कुछ और दिनों तक कड़ाके की सर्दी परेशानी बढ़ा सकती है।

पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि मैदानी इलाकों में भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है।

उत्तर भारत के ज्यादा राज्यों में इन दिनों जोरदार ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में 10 से ज्यादा राज्यों में तेज रफ्तार सर्द हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं। यही नहीं कुछ इलाकों में बारिश की संभावना भी बनी हुई है।

During the next 24 hours, light to moderate rain and snow with an isolated heavy spell is expected in Arunachal Pradesh. While scattered rain and thundershower are likely in #Assam and #Nagaland https://t.co/Q2F8hyzw1Z