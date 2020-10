Weather Update: हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में बढ़ी सर्दी, केलंग में पारा शून्य से नीचे

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( weather update ) एक बार फिर बदल रहा है। सर्द हवाओं के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी ( Snowfall ) भी शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश के केलंग में पारा शून्य के नीचे पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो आने वाले हफ्ते में उत्तर भारत में ठंड अपने पैर पसारना शुरू कर देगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी ने हवाओं को सर्द बना दिया है। ताजा बर्फबारी के बाद ठंड में इजाफा हो गया है।

प्रदेश में सोमवार को अधिकतर स्थानों पर धूप खिलने के बावजूद पहाड़ों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। इसकी वजह से मंगलवार की सुबह मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं के साथ हुई। मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है।

Jammu and Kashmir: Snow being cleared on Mughal Road in Rajouri as Pir Panjal range received fresh snowfall. pic.twitter.com/GXQdNi9ZTs