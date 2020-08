Weather Update: महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों में अलर्ट, इन इलाकों में बारिश से भारी तबाही

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( weather update )लगातार करवट ले रहा है। मानसून ( Monsoon in India ) ने भी कई राज्यों में अपनी जबरदस्त रफ्तार बना ली है। भारती मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक देश के सात से ज्यादा राज्यों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश ( Heavy Rainfall Alert ) की संभावना बनी हुई है। वहं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 15 दिन तक मध्य और दक्षिण इलाकों में मानसून सक्रिय रहेगा।

मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक इस वक्त मानसून काफी सक्रिय नजर आ रहा है। कई राज्यों में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। ओडिशा( Odisha ), कर्नाटक( Karnataka ), तेलंगाना ( Telangana ) समेत कई इलाके इस वक्त भारी बारिश के चलते बाढ़ के खतरे से जूझ रहे हैं। वहीं आईएमडी के मुताबिक अभी बारिश का दौर थमा नहीं है उत्तर भारत के कुछ इलाकों में अगले कुछ घंटों में मध्यम बारिश का अलर्ट है। जबकि महाराष्ट्र के कई जिलों में रेड अलर्ट ( Red Alert ) जारी किया गया है।

जानें 15000 फीट की ऊंचाई और एमएस धोनी के बीच क्या है कनेक्शन, कैप्टन कूल से जुड़ी 10 अहम बातें जो शायद आप ना जानते हों

During the next 24 hours, light to moderate rains expected over South Konkan & Goa, Coastal & North Interior #Karnataka, #Telangana, #Chhattisgarh, East #MadhyaPradesh, #Gujarat, sub-Himalayan #WestBengal.#Monsoon2020 #monsoon #WeatherForecasthttps://t.co/uWDJz43juf