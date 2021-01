Weather Update: अगले 3 दिन दिल्ली समेत 7 राज्यों में बारिश के आसार, पहाड़ों पर जारी हुआ बर्फबारी का अलर्ट

नई दिल्ली। देशभर के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों मौसम का मिजाज ( weather update ) काफी सर्द है। राजधानी दिल्ली में रविवार को मौसम ने करवट ली और जोरदार बारिश ( Heavy Rainfall ) ने दस्तक दी। गरज के साथ हुई झमाझम बारिश में दिल्लीवासियों को प्रदूषण से राहत दिलाई। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार समेत अगले तीन दिन तक दिल्ली में बारिश के आसार बने हुए हैं। 7 जनवरी तक दिल्ली में तापमान ज्यादा नहीं गिरेगा।

वहीं पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की मानें तो 8 जनवरी से एक बार फिर ठंड में इजाफा होने के आसार हैं। पारा 3 से 5 डिग्री तक लुढ़क सकता है।

04-01-2021:0510; Light to moderate intensity rain would occur over Mehndipur, Balaji, Nadbai, Deeg (Rajasthan), Aligarh, Jattari, Iglas, Khair, Sikandra Rao, Sahaswan, Kasganj, Mathura, Raya, Hathras, Rampur, Barsana (U.P), Palwal, Aurangabad, during the next 2 hours. pic.twitter.com/YowYeWYiAV

दिल्ली में बरसेंगे बदरा

राजधानी दिल्‍ली में शनिवार सुबह 8:30 बजे से लेकर रविवार दोपहर 2:30 बजे तक करीब 36 घंटे के अंदर 40 एमएम बारिश दर्ज की गई है। यह जनवरी की औसत वर्षा 21.7 एमएम से भी अधिक है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्‍ली और उससे सटे इलाकों में सोमवार से गुरुवार तक बारिश होने का पूर्वानुमान है।

इन राज्यों में बारिश के आसार

आईएमडी के मुताबिक दिल्ली समेत 7 से ज्यादा राज्यों में अगले तीन तक बारिश के आसार बने हुए हैं। इनमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, उत्तरी राजस्थान में 4 और 5 जनवरी को बारिश होने की संभावना है। जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भी सात जनवरी तक बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं।

Currently, WD lies over Central Pakistan and a trough extends in lower levels from north Punjab to Northeast Arabian Sea.

Interaction taking place bet swly winds from Arabian Sea associated with the Western Disturbance & sely winds in association with the lower level trough.2/3 pic.twitter.com/kTzG29tAYO