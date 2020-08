Mumbai Rains: मुंबई में भारी बारिश के बीच Landslide से लोगों में खौफ, नाले में बही तीन लड़कियां

नई दिल्ली। मानसून ( Monsoon in India ) एक बार फिर मुंबई ( Rain in Mumbai ) पर जमकर मेहरबान है। बीती रात से हो रही लगातार बारिश के कारण जन जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस बीच बारिश के बाद मुंबई में डरावना मंजर भी देखने को मिला। यहां कांदिवली के पास वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ( Wester Express Highway ) पर भूस्खलन ( Landslide ) से हर कोई दहल उठा।

चलते ट्रैफिक के बीच अचानक जमीन का बड़ा हिस्सा टूट कर बीच सड़क पर आ गिरा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आप आसानी इस खौफनाक मंजर को देख सकते हैं। कैसे पलक झपकते ही ऊपरी इलाके से जमीन का एक बड़ा हिस्सा टूट कर सड़क पर आ गिरा।

वहीं सांताक्रूज ईस्ट ( Santa Cruz East ) में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां चॉल के पास खुले नाले के चलते एक महिला और दो लड़िकयां बह गईं।

Western Express high way is closed towards mumbai ...landslide near Kandivali @MumbaiMirror pic.twitter.com/m2LdHDUezH

मुंबई में भारी बारिश ने लोगों की जीना मुहाल कर दिया है। इस बीच कांदिवली के पास वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। इस दौरान यातायात काफी प्रभावित हुआ है। लैंडस्लाइड का मंजर जिसने भी देखा हरो कई दंग रह गया।

दरअसल मुंबई में पिछले 12 घंटों में जोरदार बारिश हुई है। यही नहीं भारतीय मौसम विभाग ने अगले दो दिन भारी बारिश का ही अलर्ट जारी किया है।

#UPDATE: Search operation underway by NDRF team to find remaining 2 missing females, who fell into a drain after their room collapsed in Dhobighat area of Santa Cruz, Mumbai.

NDRF had earlier recovered the body of 1.5-year-old girl from the site. https://t.co/qSc6QkjNmt pic.twitter.com/lzbqEpzjH0