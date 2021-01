Weather Update: पहाड़ों पर 'व्हाइट अटैक' से बढ़ी मुश्किल, अगले 48 घंटों में 12 से ज्यादा राज्यों में बढ़ेगी सर्दी

नई दिल्ली। देशभर के ज्यादातर राज्यों में मौसम का मिजाज ( weather update ) एक बार फिर बदल रहा है। उत्तर भारत समेत पहाड़ों पर हो रही बारिश का दौर अब खत्म होने वाला है और कई इलाकों में ठंड में इजाफा हो गया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 48 घंटे में देश के 12 से ज्यादा राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार बने हुए हैं। वहीं उत्तर भारत के कई जिलों में घना कोहरा भी परेशानी बढ़ा सकता है।

पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिल लगातार जारी है। हिमपात के चलते जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और मुगल रोड बंद होने से सैलानियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मंगलवार को जोरदार बर्फबारी ने एक बार फिर मौसम को सर्द बना दिया। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ाया। बर्फ जमने से कई मार्ग अवरुद्ध हो गए, जिससे पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

जम्मू कश्मीर में लगातार तीन दिन से हो रही भारी बर्फबारी ने विशेषकर घाटी की जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी हिमपात का क्रम बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात से गलाने वाली सर्दी पड़ रही है। पहाड़ों की हो रही बर्फबारी और बारिश के चलते उत्तर भारत के राज्य भी ठिठुर रहे हैं।

दिल्ली में फिर करवट लेगा मौसम

आईएमडी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी कुछ जगहों पर बारिश हुई और न्यूनतम सामान्य से छह डिग्री अधिक 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बुधवार को छिट-पुट बारिश होने की संभावना बनी हुई है। जबकि अगले 36 घंटों में राजधानी में एक बार फिर ठिठुरन बढ़ेगी। यहां पारा तीन डिग्री से लेकर पांच डिग्री तक लुढ़कने के आसार बने हुए हैं।

वहीं कई इलाकों में घना कोहरा भी परेशानी बढ़ा सकता है।

सक्रिय होगा पश्चिम विक्षोभ

मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। हालांकि इस दौरान बारिश नहीं होगी, बल्कि धुंध बढ़ेगी और ठंड भी दोबारा वापसी करेगी। सप्ताह के अंत में न्यूनतम तापमान छह डिग्री, जबकि अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

उत्तराखंड बना हिम नगरी

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। यहां बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड के साथ ही उत्तरकाशी जिले के हर्षिल में जोरदार बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं पिथौरागढ़ जिले में चीन सीमा तक जाने वाला गर्बाधार-लिपुलेख मार्ग बर्फ से ढक चुका है।

राजस्थान में बारिश और ओले

राजस्थान में जहां पारा गर्मियों में 50 डिग्री को छू लेता है वहीं कई इलाके इन दिनों सर्दी का सितम झेल रहे हैं। प्रदेश के कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी के बीच कोहरे और ओले की मार ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ठंड का सबसे ज्यादा असर सीकर में देखने को मिला रहा है। यहां सुबह से ही घनघोर बादल छाए रहे। दोपहर से बरसात शुरू हुई और कुछ ही देर में आसमान से ओले की बरसात शुरू हो गई।

