Weather Update: जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बर्फबारी का अलर्ट, इन राज्यों में बढ़ेगी ठिठुरन

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( Weather Update ) लगातार करवट ले रहा है। कई राज्यों में घने कोहरे ( Fog ) के बीच बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख समेत पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी ( Snowfall ) की संभावना व्यक्त की है।

मौसम विज्ञानियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ओलावृष्टि होने की आशंका है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी भारी बर्फबारी की आशंका जताई है। इसके साथ ही आईएमडी के मुताबिक कई राज्यों में अगले 24 घंटे में ठिठुरन और बढ़ेगी।

जेपी नड्डा पर हमले के बाद एक्शन मोड में अमित शाह, एक महीन के अंदर दोबारा दो दिन के लिए जाएंगे बंगाल, करेंगे ये काम

The Western Disturbance as a trough in mid-tropospheric westerlies runs roughly along Long. 60°E to the north of Lat. 25°E. Under its influence: fairly widespread to widespread rain/snowfall over Jammu & Kashmir, Ladakh, Gilgit-Baltistan, Muzaffarabad and Himachal Pradesh