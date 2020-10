Weather Update: मानसून की विदाई में अभी देरी, देश के इन इलाकों में आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( weather update ) अब तेजी से बदल रहा है। सीजन तो अब सर्दियों का है लेकिन अब भी मानसून ( Monsoon in India ) की विदाई पूरी तरह नहीं हुई है। देश के कुछ इलाकों में अब भी मानसून काफी मेहरबान नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ( IMD alert ) के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को देश के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। दरअसल बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना है, जिसके गहराने के चलते चक्रवाती तूफान आने की भी आशंका बनी हुई है। यही नहीं इसके साथ ही चार से ज्यादा राज्यों में अच्छी बारिश की भी संभावना है।

आईएमडी ने तूफान को लेकर भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की ओर से जारी ऑल इंडिया वेदर बुलेटिन में कहा गया है कि एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर बना है। यह पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है।

देश के चार राज्यों के सात बंधक भारतीयों को लीबिया में किया गया रिहा, पिछले महीने आतंकियों ने किया था किडनैप

TOI: 12/0130 IST. Depression over westcentralBay of Bengal moved west-northwestwards at 2330 IST near lat 15.6N/85.2E about 310 southeast of Vishakhapatanam. To cross north Andhra Pradesh coast between Narsapur & Visakhapatnam during 12th mid-night. pic.twitter.com/cHpgX7DjJJ