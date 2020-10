Libya: बंधक बनाए गए सात भारतीय रिहा, आतंकवादियों ने पिछले महीने किया था किडनैप

नई दिल्ली। उत्तर अफ्रीकी देश लीबिया ( Libya ) से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। यहां बंधक बनाए गए सात भारतीयों को छोड़ दिया गया है। दरअसल आतंकवादियों ने पिछले महीने सात भारतीयों का अपहरण कर इन्हें बंधक बना लिया था। बंधक बनाए गए भारतीय उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार और आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। ट्यूनीशिया में भारतीय दूत पुनीत रॉय ने इन सभी भारतीयों के रिहा किए जाने की जानकारी दी है।

आपको बता दें कि सभी भारतीय नागरिक लीबिया में कंस्ट्रक्शन एंड ऑयल फील्ड सप्लाई कंपनी में काम करते थे। इन्हें 14 सितंबर को किडनैप कर बंधक बनाया गया था।

Seven Indians who were kidnapped in Libya have been released. More details awaited. pic.twitter.com/SeWSwYSeOz