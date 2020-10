Bihar Assembly Polls: लोगों को पसंद आ रहा चाय वाले का अनोखा अंदाज, मतदान के प्रति लोगों को कर रहे जागरूक

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( bihar assembly election ) के पहले चरण के मतदान को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। जैसे-जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है राजनेताओं की जुबानी जंग से लेकर प्रचार की रणनीति भी बदलती जा रही है। इस बीच बिहार के चुनाव में एक चाय वाला खूब छाया हुआ है। दरअसल ये चाय वाला किसी पार्टी विशेष का नहीं है लेकिन प्रदेश के लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए इसने अनोखा अंदाज अपनाया हुआ है।

चुनावी माहौल के बीच लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करने के मकसद से एक चाय वाला अपने कपड़ों पर संदेश लिखकर सड़कों पर घूम रहा है। चाय पिलाने के साथ-साथ ये मतदान से लेकर कोरोना महामारी तक लोगों को उनके कर्तव्य याद दिला रहा है।

Bihar: A tea seller spreads awareness about voting in #BiharElections, in Muzaffarpur. He says, "I've got the message written on my shirt to urge people that they should exercise their voting rights in the polls."



Voting will take place on Oct 28, Nov 3 & Nov 7 in Bihar. (09.10) pic.twitter.com/gCn0wmqjYb