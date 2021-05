Weather Update: दिल्ली में मौसम ने अचानक ली करवट, अगले कुछ घंटों में बारिश की चेतावनी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Delhi Weather ) समेत समूचे उत्तर भारत में इन दिनों पड़ रही जबरदस्त गर्मी के बीच गुरुवार शाम को मौसम ने अचानक करवट ली है। जिसकी वजह से एनसीआर में धूल भरी तेज हवांए चली। वहीं, राजधानी के मौमस में अचानक आए बदलाव की वजह से बारिश ( Rain in Delhi NCR ) जैसे हालात बन गए। जिसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से विकट गर्मी झेल रही लोगों ने राहत की सांस ली। आसमान में काफी घटा छा गई। मौसम विभाग ( IMD ) ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में गरजन के साथ बारिश पडऩे का अनुमान जताया है।

Significant Weather Features Dated 06.05.2021:

♦ Under the influence of a Western Disturbance, scattered to fairly widespread rainfall/thundershower over Western Himalayan Region and isolated/scattered rainfall/thunderstorms over plains of northwest India during next 4-5 days.