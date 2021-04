Weather Update: दिल्ली समेत उत्तर भारत में चल रही गर्म हवाएं, जानिए इस बार कितनी पड़ेगी गर्मी?

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में मौसम का पारा तेजी से चढ़ता जा रहा है। दिल्ली में जहां गर्म हवाएं चल रही हैं, वहीं उत्तर भारत के अन्य राज्यों में धूल भरे अंधड़ चल रहे हैं। जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम के मौजूदा हालातों को देखकर लोगों के मन में सवाल उठा रहा है कि इस बार कितनी गर्मी पड़ने वाली है।

Weather Update : अगले 48 घंटों में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, जानें- मौसम विभाग का पूर्वानुमान

Wind of average speed of 45km/hr is gusting for past 3 days in Delhi. Due to this, loo & heat are experienced. This situation is also seen in Punjab,Haryana,Uttar Pradesh,North&East Rajasthan. Temperature will gradually rise up to 37°C in next 3 days:Kuldeep Srivastava, IMD Delhi pic.twitter.com/I29cdXMNLh