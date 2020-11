Weather Update: त्योहारी सीजन में बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 24 घंटे में UP-हरियाणा व दिल्ली में होगी बारिश

नई दिल्ली। कोरोना संकट ( Corona Crisis ) के बीच जहां पूरे देश में लोग दीपावली ( Dipawali 2020 ) का उत्सव मना रहे हैं, वहीं इस उत्सव में मौसम खलल डाल सकता है। दरअसल, पश्चिमी विक्षोभ के कारण रविवार को इस सीजन की पहली बारिश हो सकती है।

देशभर के कई राज्यों में हल्की या फिर तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, यदि हल्की बारिश हुई तो राजधानी दिल्ली में वायु प्रदुषण का लेबल बढ़ सकता है, जबकि तेज बारिश होने पर मौसम साफ हो जाएगा।

Weather Update : 8 से ज्यादा राज्यों में बारिश के आसार, दिल्ली में शीतलहर की आशंका के बीच इस बार ज्यादा दिन पड़ेगी ठंड

एक दिन पहले शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 29.7 और न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हवा में नमी का स्तर 39 से 95 फीसद रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, आज शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा धुंध बढ़ने के साथ अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश होने का बाद सोमवार से अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है और ठंड बढ़ने की संभावना है।

#WATCH: Smog envelopes parts of Delhi; visuals from near ITO area where Air Quality Index (AQI) is at 400, in 'very' poor category, as per Central Pollution Control Board (CPCB) data. pic.twitter.com/uNA8nwWS9D