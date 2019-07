मौसमः केरल में अब भी रेड अलर्ट जारी, 10 राज्यों में अच्छी बारिश के आसार

नई दिल्ली। देशभर में मानसून ( weather update ) अपने शबाब पर है। कई राज्यों में कहीं भारी तो कहीं अच्छी बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक 21 से 22 जुलाई के बीच देश के दक्षित से लेकर मध्य तक कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। खास तौर पर केलर के कुछ जिलों में रेड अलर्ट ( Red Alert in kerala ) भी जारी किया गया है। यहां 7 मछुआरों के लापता होने की भी खबर भी मिल रही है।

वहीं पहाड़ों की बात करें को उत्तराखंड में 20 जुलाई को हुई भारी बारिश ने जन जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक रविवार और सोमवार को 10 से ज्यादा राज्यों में अच्छी बारिश के आसार हैं।

केरल में तेज रफ्तार हवाओं के साथ बारिश

देश के दक्षिणी राज्य केरल एक बार फिर मानसून का सख्त रुख दिखाई दे रहा है। पिछली बार आई बाढ़ के बाद राज्य में एक बार फिर भारी बारिश की दस्तक को हर किसी को परेशान कर रखा है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया रेड अलर्ट चिंता का विषय बना हुआ है।

उत्तर पश्चिम से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के कारण मछुआरों से समुद्र से दूर रहने को कहा गया है। हालांकि अब तक 7 मछुआरे लापता हैं। जिन्हें ढूंढने का काम चल रहा है।

मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक अलग-अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है।

भारी बारिश के बाद इडुक्की जिले में स्थित कल्लारकुट्टी बांध का शटर खोला दिया गया है। लापता हुए 7 मछुआरों में से तीन कोल्लम के नीन्दकारा और चार तिरुवनंतपुरम जिले के विझिनजाम के बताए जा रहे हैं।





इन राज्यों में भारी बारिश के आसार

अगले 24 घंटों के दौरान, दक्षिण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना है। यहां मानसून जोरदार बना रह सकता है।





मध्यम बारिश की संभावना

इसके अलावा दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों, कोंकण तट, लक्षद्वीप द्वीप समूह, उत्तरी खाड़ी के द्वीप समूह, पूर्वोत्तर राज्यों और छत्तीसगढ़ में भी मानसून सक्रिय है। ऐसे में यहां मध्यम से अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है।







Uttarakhand: Police&SDRF teams have been deployed in Haridwar to rescue 'kanwariyas' from drowning.Haridwar SSP says "We've marked points where teams of 'Jal Police'&SDRF have deployed to monitor 'kanwariyas', 6 'kanwariyas' rescued so far. We've also put up caution boards"(20.7) pic.twitter.com/J5BrXrdt1n