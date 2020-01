कोहरे के आगोश में दिल्ली-एनसीआर, पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ कई राज्यों में बढ़ेगी ठिठुरन

नई दिल्ली। मौसम ( Weather Forecast ) को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। पिछले कई दिनों से मौसम लगातार करवट बदल रहा है। भारती मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ( Snowfall ) का दौर आगे भी जारी रहेगा। यही नहीं इसके साथ मैदानी इलाकों में भी एक बार फिर ठंड का दौर लौटेगा। कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे ( Mercury Down ) जा सकता है।

पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के चलते राजधानी दिल्ली में कोहरे लौट आया है। जबरदस्त कोहरे का सीधा असर रोजमर्रा के जीवन पर पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के 10 से ज्यादा राज्यों में कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड अगले 24 घंटे में बढ़ेगी।

निर्भया के दोषी को बचाने के चक्कर में वकील को मिली सबसे बड़ी सजा, जानकर रह जाएंगे दंग

It is after a very long time that the hills are witnessing exceptionally high frequency of Western Disturbances this #Winter . https://t.co/4xQ4sTgiVA

जम्मू-कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिससे पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है।

उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी देखी गई। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है।

Due to presence of moisture conditions, there is a huge probability of formation of a dense fog layer engulfing the state of #Bihar and adjoining parts of North #Jharkhand after 18 to 24 hours.https://t.co/xPhYc3Go10