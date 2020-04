मौसम अपडेटः कई राज्यों में चढ़ा पारा, एमपी का होशंगाबाद 44 तो दिल्ली 37 डिग्री के पार

नई दिल्ली। देशभर में मौसम ( weather update ) लगातार करवट ले रहा है। बारिश ( Rain ), बर्फबारी ( Snowfall ) और धूल भरी आंधी ( Thunder Storm ) के साथ ही कई राज्यों में सूरज की तपिश तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा गर्म मध्यप्रदेश का होशंगाबाद ( Hoshangabad ) रहा। यहां पारा 44.3 तक पहुंच गया।

वहीं दिल्ली ( Delhi ) में भी पारा 37 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग की मानें तो तेजी से बढ़ती गर्मी के बीच पहाड़ों पर अब भी बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। यही नहीं हिमालयनी क्षेत्रों पर एक चक्रवाती दबाव भी बन रहा है, जिसके चलते तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

मार्च के साथ ही अप्रैल महीने में कई राज्यों बारिश की आमद दर्ज की गई है। मौसम विभाग की मानें तो अभी बारिश का असर अगले हफ्ते तक देखने को मिलेगा। मैदान से लेकर पहड़ी इलाकों तक कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं।

