गर्मी से दिल्ली हुई बेहाल, देशभर में जानें आज मौसम हाल

नई दिल्ली। देश के अधिकांश हिस्सों में भले ही मानसून का जोरदार असर देखने को मिल रहा हो, लेकिन राजधानी दिल्ली अब भी प्यासी है। जी हां राजधानी दिल्ली में अब तक मौसम की बारिश ( Weather Update Today ) का लोग इंतजार कर रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक अभी दो दिन दिल्ली-एनसीआर में बारिश के आसार नहीं हैं।

दिल्ली में मानसून ( monsoon in Delhi ) इस वर्ष काफी निराशाजनक रहा है। मौसम की जानकारी देने वाली संस्थान स्काईमेट के मुताबिक दिल्ली में पूरे साल में 762 मिलीमीटर वर्षा होती है। इसमें 90 फीसदी बारिश जून से सितंबर के बीच यानी 4 महीनों के मानसून सीजन में होती है। लेकिन इस बार ये आंकड़ा महज आधा ही पहुंचा।

बैंक मानहानि केस: अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन कोर्ट से राहुल गांधी को मिली जमानत

दो महीने में 50 फीसदी बारिश

दिल्ली में हर वर्ष होने वाली बारिश का आधा हिस्सा सिर्फ दो महीनों पर निर्भर करता है। ये दो महीने हैं जुलाई और अगस्त। लेकिन इस बार जून में तो सूखे जैसे हालात रहे ही साथ ही जुलाई के भी 12 दिन बीत चुके हैं लेकिन लोग अब यहां बारिश की बूंदों के लिए तरस रहे हैं।

जून में बारिश का स्तर

82.5 मिमी - हर वर्ष जून में कुल बारिश

11.5 मिमी - इस वर्ष हुई

86 फीसदी कम बारिश दर्ज

जुलाई में बारिश का स्तर

187.3 मिमी कुल बारिश हर साल

27 मिमी इस वर्ष अब तक

88 फीसदी अब तक कम हुई बारिश

दिल्ली में बारिश को लेकर ये आंकड़े सब कुछ बयां कर रहे हैं। खास बात यह है कि आने वाले दिनों में बारिश को लेकर अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं।

15 से 17 जुलाई को हो सकती है बारिश

मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली और सटे इलाकों में 15 से 17 जुलाई के बीच कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि इससे कोई खास राहत नहीं मिलेगी।

Check out the #weather forecast for tomorrow: https://t.co/ARrCUAzVRK