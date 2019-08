देश के 10 राज्यों में आज मेहरबान रहेगा मानसून, वडोदरा बना एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश वाला शहर

नई दिल्ली। देश का आधे ज्यादा हिस्सा इन दिनों मानसून की जद ( weather update Today ) में है। कई राज्य और शहर तो ऐसे हैं जहां भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो 2 अगस्त को देश के 10 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिद्धूदुर्ग में भारी से भारी बारिश की संभावना बनी हुई है।

मौसम विभाग की माने तो गुजरात में जहां अगले चार दिन तक मानसून सक्रिय रहेगा वहीं महाराष्ट्र ( Rain in Maharashtra )के कई इलाकों में भी अच्छी बारिश लोगों के लिए मुश्किल का कारण बन सकती है।

गुजरात में बारिश का सितम, कई ट्रेनें रद्द, कुछ के बदले रूट

India Meteorological Department (IMD), Mumbai: Heavy to very heavy rainfall likely to occur at isolated places in the districts of Ratnagiri & Sindhudurg during the next two days. pic.twitter.com/TulyAHWYwm