Weather Updates: दिल्ली में गरजन के साथ बूंदाबांदी, इन राज्यों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( National Capital Delhi ) समेत समूचे उत्तर भारत ( North India ) में गर्मी के शुरुआत हो चुकी है।

दिल्ली में शुक्रवार को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस ( Temperature ) के पार जा चुका है।

वहीं, तापमान में अचानक हुई बढ़ोतरी की वजह से मौसम ( Weather change ) में लगातार अपना मिजाज बदल रहा है।

इसी का परिणाम है कि राजधानी में शुक्रवार को बादलों की गरजन के साथ एक बार मौसम में बड़ा बदलाव देखा गया।

स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट: कोविड-19 के मामलों की दर में 40 फसदी गिरावट

Another Western disturbance is expected over Western Himalayas around April 20, therefore next one week will be comparatively less hot and temperatures may remain below 40 degrees over Delhi and NCR.#weather #WeatherForecast #Delhi #delhiweatherhttps://t.co/eRFMxp1ojW