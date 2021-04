Corona के बढ़ते खतरे के बीच सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली में लगा वीकेंड कर्फ्यू, जानिए किसे मिली छूट

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस ( Coronavirus In Delhi ) मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन ( Weekend Lockdown ) लगाया गया है। लॉकडाउन 16 अप्रैल शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक ये लागू रहेगा।

इसके तहत जिम, स्पा, मॉल और ऑडिटोरियम को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ एसेंशियल सर्विसेस को छूट दी गई है। इसके अलावा सिनेमा हॉल भी खुले रहेंगे।

दरअसल राजधानी में कोरोना के मामलों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 17,282 नए केस सामने आए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक की।

इस बैठक में वीकेंड लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि दिल्ली में पहले से ही रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। आइए जानते हैं दिल्ली के वीकेंड कर्फ्यू में क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद।

Curfew passes to be issued to those rendering essential services. Malls, gyms, spas and auditoriums to be closed. Cinemas halls to operate at 30% capacity only. People will not be allowed to dine-in restaurants, only home deliveries permitted: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/dfjCvtFFDD